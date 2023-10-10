Опубликована запись переговоров пилотов перед аварийной посадкой самолета в поле

Запись диалога пилотов в кабине самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском, была опубликована в Telegram-канале «Авиаторщина».

По информации канала, это последняя часть расшифровки разговора, который происходил всего за несколько минут до того, как Airbus A320 приземлился.

Второй пилот напомнил капитану о нехватке топлива. В ответ на это капитан призвал его сохранять спокойствие. Один из членов экипажа сообщил диспетчеру, что осталось топлива только на 11 минут, этого недостаточно для приземления в Новосибирске. В связи с этим было принято решение посадить самолет на подходящей площадке.

Пилотам было дано указание снизиться до эшелона 100 метров, а затем до 80. Диспетчер пожелал им удачи.

После этого командир и второй пилот обсудили возможные места для посадки. Они рассматривали варианты дороги или просеки в лесу. Было сообщено о намерении совершить аварийную посадку. Капитан самолета еще раз призвал своего коллегу сохранять спокойствие.

Затем последовал звук посадки, и член экипажа сообщил диспетчеру, что все прошло хорошо.

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился на грунт утром 12 сентября. По предварительным данным, изначально произошел отказ гидравлики. На борту находился 161 человек.

По данным СМИ, в качестве основной версии экстренной посадки самолета в поле 12 сентября рассматривается ошибка пилотов. В расшифрованных черных ящиках якобы говорится, что капитан и второй пилот не обратили внимания на датчики выпущенных шасси, из-за чего «быстро кончилось топливо». Пилот заявлял, что у самолета отказала гидравлика и нужна была экстренная посадка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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