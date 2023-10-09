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В Ярославской области могут начать платить за доносы

«Ъ»: в Ярославской области за донос о плевках могут начать платить до 70% штрафа

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Reuters

Правительство Ярославской области внесло в региональный законодательный орган проект постановления о выплате гражданам 70% от суммы штрафа за ряд административных правонарушений. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на текст проекта.

Платить могут начать за донесения об отправлении естественных надобностей и плевках в общественных местах, нарушение закона о порядке размещения наружной информации и выкинутом в нарушение требований, установленных правилами благоустройства, — мимо урны — мусоре.

«Денежное вознаграждение выплачивается по заявлению гражданина, сообщившего о совершении административного правонарушения», — говорится в проекте постановления.

До этого в Ярославской области начали штрафовать за плевки в общественных местах. Согласно закону, за плевки в общественных местах предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — 3 тыс. рублей. Для выявления нарушителей будут использоваться видеокамеры.

Ранее Мэрилина Мэнсона оштрафовали на $1,4 тысячи за плевок в оператора.

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