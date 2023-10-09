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Россиянина обвинили в сексуальном насилии над 10-летней дочерью

«Вести Воронеж»: в Воронеже отца подозревают в насилии над 10-летней дочерью

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Depositphotos

Жителя Северного микрорайона задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью-школьницей. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в спальном микрорайоне города, 40-летний воронежец набросился на собственную дочь, он применил к ребенку физическую силу и просил ребенка «сделать ему приятно». 10-летняя девочка рассказала обо всем родственникам, те обратились в полицию.

Отца школьницы задержали, он заключен под стражу на время следствия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным РИА «Воронеж», СК региона возбудил уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности малолетней.

Ранее российский пенсионер домогался девочки на пляже и получил 14 лет колонии строгого режима.

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