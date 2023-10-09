Россиянина обвинили в сексуальном насилии над 10-летней дочерью

Жителя Северного микрорайона задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью-школьницей. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в спальном микрорайоне города, 40-летний воронежец набросился на собственную дочь, он применил к ребенку физическую силу и просил ребенка «сделать ему приятно». 10-летняя девочка рассказала обо всем родственникам, те обратились в полицию.

Отца школьницы задержали, он заключен под стражу на время следствия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным РИА «Воронеж», СК региона возбудил уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности малолетней.

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