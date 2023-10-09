Сотрудники аэропорта пытались провезти в багажном отделении самолета 100 кг кокаина

Сотрудники сиднейского аэропорта пытались ввезти в Австралию крупную партию кокаина на сумму 40 миллионов долларов. Об этом сообщает австралийская федеральная полиция (Australian Federal Police, AFP).

В Сиднее задержали пятерых участников преступного сообщества, которых подозревают в связях с крупным наркокартелем. Злоумышленников разоблачили 7 октября, когда они принимали партию кокаина из ЮАР, у подозреваемых изъяты пять мешков кокаина по 20 кг каждый, наркотик был спрятан в багажном отделении пассажирского самолета.

«Партия кокаина могла быть продана в виде 100 тысяч отдельных уличных сделок, ориентировочная стоимость которых составила бы 40 миллионов долларов», — заявили в полицейском управлении.

На след наркоторговцев вышли правоохранители вышли еще год назад, как установили следователи, в банде состояли как минимум пять человек — двое сотрудников аэропорта Сиднея, водитель и два посредника. Всем им грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее полиция Марселя случайно обнаружила 78 кг марихуаны в машине нарушителя ПДД.