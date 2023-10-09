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Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам две квартиры и 12 млн рублей

Baza: в Москве мошенники заставили пенсионерку продать две квартиры

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Ilya Naymushin/Reuters

За полгода аферисты убедили пенсионерку из Москвы передать им свои накопления и продать две квартиры, пожилая женщина осталась без жилья и вынуждена ночевать у друзей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Впервые мошенники позвонили пенсионерке еще в начале весны 2023 года, неизвестный представился сотрудником ФСБ и заявили, что на ее имя оформлен кредит, чтобы обезопасить свои накопления, ей необходимо оформить займ и перечислить деньги на якобы безопасный счет.

В дальнейшем с пожилой женщиной связывалась «сотрудница» Центробанка. В течение полугода мошенники выманивали у пострадавшей сначала небольшие суммы, а потом сообщили, что неизвестные злоумышленники выставили на продажу две ее квартиры и их необходимо срочно продать, а вырученные средства снова перевести на банковский счет, указанный аферистами.

В общей сложности пенсионерка перевела мошенникам все накопления в размере 12 миллионов рублей и деньги от продажи квартир. Когда аферисты перестали выходить на связь, женщина обратилась в полицию, сейчас пострадавшая вынуждена скитаться по друзьям, потому что ей негде жить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратове мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать им деньги.

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