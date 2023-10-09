Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде рассказали о координации стран Запада при попытках вмешаться в дела России

Сенатор Климов: Запад продолжает попытки вмешаться в российские выборы

close
100%
Ron Edmonds/AP

Накануне президентских выборов в России страны Запада достигли высокого уровня координации при попытках вмешательства в электоральные процессы внутри РФ, а сами попытки стали радикальнее. Такую точку зрения высказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Сенатора цитирует ТАСС.

«Очень высокой уровень координации попыток вмешательства между странами Запада. Если раньше там была понятная концентрация усилий в русофобском направлении, но концентрация усилий — это одно, их координация — это другое. Так вот, уровень скоординированности настолько высок, что фраза, сказанная одним политиком, допустим, в США, почти до запятой, почти немедленно повторяется политиками ЕС, НАТО, отдельных стран НАТО. Можно часы сверять, как это быстро идет и как это жестко продвигается», — сказал сенатор.

Среди наиболее активных игроков политик выделил прежде всего США.

«Там главным образом все сосредоточено в руках Госдепартамента, но есть и другие структуры, которые в этом участвуют, включая ЦРУ и даже Пентагон», — заявил Климов.
Также в этом списке он перечислил МИД Великобритании «и смежные с ним структуры», Германию, Италию, Канаду, Францию, Польшу, «европейские структуры, окопавшиеся в Брюсселе», прежде всего, Евросоюз и НАТО.»

«Есть и другие, более мелкие игроки — прибалтийские страны. Продолжается участие во всем этом ОБСЕ, Совета Европы», — констатировал глава комиссии.

Климов также обратил внимание на радикализацию попыток вмешательства.

«Мы сопоставили график, если можно так выразиться, полетов дронов в сторону Москвы и ведения избирательной кампании в Москве: полеты начались, когда началась избирательная кампания, и закончились практически на следующий день после дня голосования. Потом один раз еще была попытка в момент инаугурации», — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что полеты дронов не имеют военного значения, их цель — психологическое воздействие на население — устрашение, попытка посеять панику.

«Мы хорошо знаем, что это все велось и курировалось в основном Вашингтоном и Лондоном. Прокачивали, как будет, если они таким образом будут воздействовать. Это очевидная радикализация», — заявил Климов

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий