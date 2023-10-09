В Совфеде рассказали о координации стран Запада при попытках вмешаться в дела России

Накануне президентских выборов в России страны Запада достигли высокого уровня координации при попытках вмешательства в электоральные процессы внутри РФ, а сами попытки стали радикальнее. Такую точку зрения высказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Сенатора цитирует ТАСС.

«Очень высокой уровень координации попыток вмешательства между странами Запада. Если раньше там была понятная концентрация усилий в русофобском направлении, но концентрация усилий — это одно, их координация — это другое. Так вот, уровень скоординированности настолько высок, что фраза, сказанная одним политиком, допустим, в США, почти до запятой, почти немедленно повторяется политиками ЕС, НАТО, отдельных стран НАТО. Можно часы сверять, как это быстро идет и как это жестко продвигается», — сказал сенатор.

Среди наиболее активных игроков политик выделил прежде всего США.

«Там главным образом все сосредоточено в руках Госдепартамента, но есть и другие структуры, которые в этом участвуют, включая ЦРУ и даже Пентагон», — заявил Климов.

Также в этом списке он перечислил МИД Великобритании «и смежные с ним структуры», Германию, Италию, Канаду, Францию, Польшу, «европейские структуры, окопавшиеся в Брюсселе», прежде всего, Евросоюз и НАТО.»

«Есть и другие, более мелкие игроки — прибалтийские страны. Продолжается участие во всем этом ОБСЕ, Совета Европы», — констатировал глава комиссии.

Климов также обратил внимание на радикализацию попыток вмешательства.

«Мы сопоставили график, если можно так выразиться, полетов дронов в сторону Москвы и ведения избирательной кампании в Москве: полеты начались, когда началась избирательная кампания, и закончились практически на следующий день после дня голосования. Потом один раз еще была попытка в момент инаугурации», — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что полеты дронов не имеют военного значения, их цель — психологическое воздействие на население — устрашение, попытка посеять панику.

«Мы хорошо знаем, что это все велось и курировалось в основном Вашингтоном и Лондоном. Прокачивали, как будет, если они таким образом будут воздействовать. Это очевидная радикализация», — заявил Климов