Женщину парализовало после укуса комара

Американка заразилась лихорадкой Западного Нила, жительницу Калифорнии частично парализовало после укуса комара. Об этом сообщает The Mirror.

Почти месяц врачи одной из калифорнийских больниц боролись за жизнь американки Сьюзан Кори. Женщину укусил комар, она не придала происшествию особого значения.

Спустя некоторое время у нее поднялась высокая температура, скорую помощь вызвали родственники, когда обнаружили, что Сьюзан упала в ванной и не может подняться, потому что не чувствует ног.

«Я пролежала в больнице четыре с половиной недели, я не знала, как сильно этот вирус влияет на человека», — рассказала женщина.

В ходе обследований врачи установили, что пациентка заразилась лихорадкой Западного Нила, состояние американки удалось стабилизировать. Медики предупреждают, что из-за теплой и влажной зимы популяция комаров может увеличиться.

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