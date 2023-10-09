Мечеть имени Кадырова в Израиле не пострадала при обстреле

Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова, которая находится в израильском селении Абу-Гош около Иерусалима, не пострадала при ракетном обстреле со стороны палестинцев, передает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента.

В самом Абу-Гоше очевидцы в беседах с журналистом агентства заявили, что мечеть «в целости и сохранности». По их словам, ракета не попала в нее.

«Вечерняя молитва прошла как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», — рассказали очевидцы из числа прихожан местной мечети.

9 октября пресс-служба МИД Израиля сообщила, что мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова в израильском селении Абу-Гош получила повреждения в результате ракетного обстрела со стороны палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.