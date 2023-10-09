Госдума собралась быстро организовать выход из Договора об отказе от ядерных испытаний

Госдума за 10 дней проработает выход из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

Отзыв ратификации Договора об отказе от ядерных испытаний должен будет проработать комитет Госдумы по международным делам.

По данным пресс-службы, спикер парламента Вячеслав Володин предложил до 18 октября проработать эту тему вместе с Министерством иностранных дел, а также «другими заинтересованными ведомствами».

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил журналистам, что США до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ, что вынуждает Россию предпринять шаги для восстановления равновесия.

Спикер Госдумы Володин пояснил, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам нашего государства и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.