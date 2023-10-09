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Минобороны России назвало новые имена участников биопрограмм США на Украине

В Минобороны РФ назвали четыре новых имени участников биопрограмм США на Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что Министерство обороны России дополнило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые принимают участие в военно-биологической деятельности США и Украины.

По его словам, в обновленный список вошел вице-президент и официальный представитель Black and Veatch на Украине Томас Вол. Он занимался курированием вопросов внедрения электронный системы ПАКС для управления и контроля за биологическими агентами и материалами.

Также в перечень попал вице-президент по исследованиям подрядной организации EcoHealth Alliance Кевин Оливал, принимавший непосредственное участие в проектах Пентагона по изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами.

Кроме того, туда включили заместителя начальника санитарно-эпидемиологического управления Вооруженных сил Украины Михаила Усатого. С 2018 года он курировал работы в рамках украинских проектов Управления Министерства обороны США по снижению угрозы.

Еще в перечне оказалась исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения Татьяна Кирьязова, которая курировала исследования патогенов на базе научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова в Одессе.

Минобороны направит в Следственный комитет России полученные сведения об организаторах и участниках военно-биологической деятельности.

До этого Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты выделили Украину в отдельный регион для выполнения своих биопрограмм.

Ранее в Минобороны сообщили об участии Обамы в развитии биолабораторий США.

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