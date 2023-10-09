Лавров заявил о готовности России эвакуировать желающих покинуть Израиль и Палестину

Россия готова эвакуировать из Палестины и Израиля всех, кто пожелает покинуть эти страны в связи с конфликтом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в Израиле проживает огромное количество российских граждан, и власти РФ озабочены их судьбой в текущей ситуации.

«Предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию», — сказал глава МИД РФ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.