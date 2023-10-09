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В Японии участились случаи нападения медведей на людей

NHK: в японских Аките и Канадзаве от нападения медведей пострадали шесть человек

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Shutterstock

В японских префектурах Акита и Канадзава шесть человек пострадали в результате нападения медведей. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, в префектуре Акита пострадали четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 60 до 80 лет. Они находятся в сознании, о характере травм не сообщается. В префектуре Канадзава в результате нападения медведя пострадал 80-летний мужчина. У него раны на лбу и на груди.

«Министерство окружающей среды Японии призывает людей быть начеку, поскольку с апреля по июль этого года по всей стране произошло рекордное количество нападений медведей <...> Чиновники призывают людей сохранять спокойствие и тихо уходить, если они сталкиваются с медведем на расстоянии», — говорится в публикации.

До этого издание Mirror писало, что в США пожилой мужчина помог своей 73-летней жене отбиться от медведя.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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