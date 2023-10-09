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В Кремле считают, что у Путина нет реальных конкурентов на выборах

Песков заявил, что у Путина теоретически нет реальных конкурентов на выборах

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нынешний глава страны Владимир Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля считает, что пока вряд ли кто-то хотя бы теоретически может составить конкуренцию Путину на предстоящих выборах.

«Очевидно, что Путин в нашей стране — особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, — является абсолютно лидирующим политиком. <...> Это, наверное, та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить. Я думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров», — отметил Песков.

При этом сам Путин пока не делал никаких заявлений насчет своих планов участвовать в президентских выборах в марте 2024 года.

К слову, на предложение главы Чечни отреагировали и в Совете Федерации. Глава комиссии по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, что вносить поправки в Конституцию страны, включая возможность переноса президентских выборов, никто не планирует.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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