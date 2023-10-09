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Несколько человек получили ранения на юге Израиля из-за попаданий ракет

Times of Israel: пять человек ранены в Ашдоде и Ашкелоне из-за попаданий ракет

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Tsafrir Abayov/AP

Ракетные удары пришлись на города Ашдод и Ашкелон на юге Израиля, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Times of Israel.

Израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что помощь была предоставлена четырем человекам, получившим ранения в Ашкелоне. Среди пострадавших 75-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое, состояние 30-летнего и 55-летнего мужчин оценивается как средней тяжести, еще один человек получил легкие травмы.

В Ашдоде медики оказывают помощь 50-летней женщине, которая получила серьезные ранения в результате падения ракеты.

Ранее бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС) сообщили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива, Иерусалима, Ашдода и Ашкелона.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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