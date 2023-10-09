Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какую пользу пшенная каша принесет для здоровья пожилых

Врач Соломатина: пшенная каша защитит пожилых людей от атеросклероза

close
100%
Shutterstock

Добавление в рацион пожилых людей пшенной каши поможет им в профилактике возрастных заболеваний, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в ней содержатся витамины группы B, особенно B1 и B2, которые положительно влияют на нервную систему и внешний вид.

«В этой каше есть витамин PP, который защищает от атеросклероза, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также фтор, который хорошо действует на зубную эмаль», — добавила Соломатина.

Помимо этого в данной крупе содержатся полезные для пожилых кальций, калий и магний.

«Кальций отвечает за здоровье зубов, волос, ногтей костной системы, за передачу нервного импульса. Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы. Магний расслабляет сосудистую стенку, улучшает настроение, предотвращает какие-то нервные вспышки», – перечислила диетолог.

Однако эксперт подчеркнула, что такую кашу не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гипотиреозом, потому что она препятствует всасыванию йода.

Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк до этого рассказала, что овсянка — это прекрасный источник растворимых пищевых волокон, которые помогают снизить уровень общего и «плохого» холестерина.

Ранее стало известно, какая каша является самой опасной для здоровья.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий