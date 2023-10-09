Врач рассказала, какую пользу пшенная каша принесет для здоровья пожилых

Добавление в рацион пожилых людей пшенной каши поможет им в профилактике возрастных заболеваний, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в ней содержатся витамины группы B, особенно B1 и B2, которые положительно влияют на нервную систему и внешний вид.

«В этой каше есть витамин PP, который защищает от атеросклероза, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также фтор, который хорошо действует на зубную эмаль», — добавила Соломатина.

Помимо этого в данной крупе содержатся полезные для пожилых кальций, калий и магний.

«Кальций отвечает за здоровье зубов, волос, ногтей костной системы, за передачу нервного импульса. Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы. Магний расслабляет сосудистую стенку, улучшает настроение, предотвращает какие-то нервные вспышки», – перечислила диетолог.

Однако эксперт подчеркнула, что такую кашу не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гипотиреозом, потому что она препятствует всасыванию йода.

Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк до этого рассказала, что овсянка — это прекрасный источник растворимых пищевых волокон, которые помогают снизить уровень общего и «плохого» холестерина.

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