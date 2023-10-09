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В Петербурге из-за сомнительного алкоголя закрыли бары на трех улицах в центре города

В Петербурге полиция из-за сомнительного алкоголя закрыла три бара «Угрюмочная»

В центре Петербурга три бара сети «Угрюмочная» закрыли из-за сомнительного алкоголя. Об этом сообщает «78» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция провела проверку петербургских баров «Угрюмочная», расположенных на улицах Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах. Правоохранительные органы несколько раз получали сообщения о нелегальной торговле алкоголем в этих заведениях.

В результате оперативники изъяли более 300 бутылок крепких спиртосодержащих напитков и направили их на экспертизу. Полицейские также забрали контрольно-кассовую технику, накладные, товарные чеки и другую документацию.

Работа трех баров сети приостановлена. Возбуждено уголовное дело о розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере.

Ранее в Екатеринбурге закрыли алкомаркеты сети «Магнум».

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