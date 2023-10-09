Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Онколог рассказала, какие проблемы с кожей могут быть признаком рака

Онколог Тулина: беспокоиться нужно, если родинки и язвы меняют цвет и плотность

close
100%
РИА Новости

Некоторые новообразования на коже нельзя игнорировать – лучше при их появлении обратиться к врачу. В частности, стоит беспокоиться, если родинки или язвы на коже меняют цвет и плотность, объяснила в беседе с Tsargrad.tv врач – колопроктолог-онколог, кандидат медицинских наук Инна Тулина.

По словам Тулиной, злокачественные опухоли на коже можно увидеть невооруженным глазом.

«Следует обратить внимание на появление новых родинок, язв, покраснений или сыпи на коже, которые не заживают, меняют свой цвет и плотность», – рассказала она.

Также Тулина навала тревожные симптомы других новообразований. В частности, трудности с опорожнением кишечника, выделением мочи, затруднение дыхания в некоторых случаях могут говорить о раковых образованиях кишечника, дыхательных путей, мочеиспускательной системы.

Зачастую эти и другие симптомы могут говорить о других заболеваниях, поэтому важно обратиться к врачу и провести диагностику, предупредила Тулина.

Напомним, ранее она сообщила, что необъяснимая потеря веса без видимых причин и изменений в режиме питания и физической активности также может быть одним из симптомов злокачественного новообразования.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий