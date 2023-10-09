Онколог рассказала, какие проблемы с кожей могут быть признаком рака

Некоторые новообразования на коже нельзя игнорировать – лучше при их появлении обратиться к врачу. В частности, стоит беспокоиться, если родинки или язвы на коже меняют цвет и плотность, объяснила в беседе с Tsargrad.tv врач – колопроктолог-онколог, кандидат медицинских наук Инна Тулина.

По словам Тулиной, злокачественные опухоли на коже можно увидеть невооруженным глазом.

«Следует обратить внимание на появление новых родинок, язв, покраснений или сыпи на коже, которые не заживают, меняют свой цвет и плотность», – рассказала она.

Также Тулина навала тревожные симптомы других новообразований. В частности, трудности с опорожнением кишечника, выделением мочи, затруднение дыхания в некоторых случаях могут говорить о раковых образованиях кишечника, дыхательных путей, мочеиспускательной системы.

Зачастую эти и другие симптомы могут говорить о других заболеваниях, поэтому важно обратиться к врачу и провести диагностику, предупредила Тулина.

Напомним, ранее она сообщила, что необъяснимая потеря веса без видимых причин и изменений в режиме питания и физической активности также может быть одним из симптомов злокачественного новообразования.