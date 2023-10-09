Парк поездов московского метро обновили на 72% с 2010 года

Доля новых составов московского метро увеличилась в 6 раз с 2010 года, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Поезда серии «Москва-2020», «Москва», «Ока» и «Русич» в настоящее время перевозят пассажиров на 12 линиях метро.

«С 2010 года для метро закуплено более 4 тыс. современных российских вагонов. Они уже курсируют по 12 линиям. Долю новых поездов удалось повысить в 6 раз — с 12 до 72%. За этот год планируем получить около 300 современных вагонов «Москва-2020». Поездки в метро станут еще комфортнее», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что в большинстве поездов установлены кондиционеры и информационные табло, а также улучшена шумоизоляция. В самых последних моделях — широкие двери и сквозной проход между вагонами, также там есть USB-разъемы для подзарядки телефонов.

Всего в этом году БКЛ и Калужско-Рижская линии получат около 300 инновационных вагонов «Москва-2020». Затем составы начнут обновлять и на других линиях.