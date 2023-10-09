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Диетолог перечислила правила питания, которых стоит придерживаться осенью

Диетолог Волынкина: теплые блюда важно добавлять в свой рацион осенью

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Freepik.com

Осенью и зимой стоит включать в свой рацион теплые блюда и напитки и питаться сбалансировано. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог, спортивный диетолог, тренер Мария Волынкина.

Она рекомендует не пропускать приемы пищи и не голодать, потому что в этот период важно получать достаточно питательных веществ — клетчатки, витаминов и полезных микроэлементов.

«Также в осенне-зимний период важно перейти от холодных блюд, таких как салаты с огурцами и помидорами, к теплым, например к рагу с тушеным мясом и овощами и супам. Кроме того, нужно пить не холодную воду, а теплую», — отметила Волынкина.

Чтобы поддерживать иммунитет, стоит заменить кофе на богатые полезными веществами чаи, добавила эксперт. Можно готовить напитки с имбирем, лимоном или шиповником, а также апельсином и медом. Это позволит получать витамин C, который особенно важен для организма осенью и зимой. Кроме того, получить его можно из апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, груш, фиников, тыквы и цветной капусты.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого говорила, что недостаток солнечного света осенью часто вызывает сонливость, поэтому для борьбы с ней стоит находиться в светлом помещении.

Ранее психолог рассказала, нужно ли бороться с осенней хандрой.

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