В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с главами Израиля и Палестины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас у Владимира Путина нет в графике контактов с руководством Израиля и Палестины. Об этом представитель Кремля рассказал во время брифинга.

Тем не менее при необходимости созвоны с руководством стран оперативно могут организовать, пояснил Песков.

Также пресс-секретарь президента ответил, скажется ли помощь США Израилю на специальной военной операции на Украине. Он обратил внимание, что СВО — это самостоятельный процесс, не зависящий от решения США поставлять оружие Израилю.

В принципе, по его словам, российская сторона уверена в том, что необходимо как можно скорее выводить ситуацию в Израиле и Палестине в мирное русло. Песков подчеркнул, что продолжение такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием палестино-израильского конфликта.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.