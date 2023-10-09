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В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с главами Израиля и Палестины

Песков: у Путина в графике нет контактов с руководством Израиля и Палестины

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас у Владимира Путина нет в графике контактов с руководством Израиля и Палестины. Об этом представитель Кремля рассказал во время брифинга.

Тем не менее при необходимости созвоны с руководством стран оперативно могут организовать, пояснил Песков.

Также пресс-секретарь президента ответил, скажется ли помощь США Израилю на специальной военной операции на Украине. Он обратил внимание, что СВО — это самостоятельный процесс, не зависящий от решения США поставлять оружие Израилю.

В принципе, по его словам, российская сторона уверена в том, что необходимо как можно скорее выводить ситуацию в Израиле и Палестине в мирное русло. Песков подчеркнул, что продолжение такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием палестино-израильского конфликта.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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