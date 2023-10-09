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Падение россиянина под поезд попало на видео

В Приморье мужчина попал под поезд и выжил

В Приморском крае местный житель едва не остался под колесами поезда, когда переходил через железнодорожные пути. Об этом сообщает Telegram-канал «PrimaMedia.Приморье».

На опубликованной каналом видеозаписи, которую сняли с камеры видеорегистратора машины на переезде, видно, как мужчина торопится перейти через рельсы, хотя по ним следует грузовой поезд. Мужчина разговаривает по телефону и стоит рядом с проходящим составом. В какой-то момент на соседних путях появляется другой состав, который прохожий замечает в последний момент и буквально падает под его колеса. Оказавшись на шпалах, мужчина быстро поднимается и уходит в противоположную сторону движения поезда.

По словам очевидцев, машинист состава, под который мужчина едва не угодил, остановил поезд и попытался догнать пострадавшего, но тот быстро скрылся.

Ранее в Новосибирске электричка сбила подростка, который шел по путям в наушниках.

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