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Дипмиссия РФ в Палестине сообщила о составлении списка россиян на случай эвакуации из Газы

Представительство РФ при ПНА: эвакуировать россиян пока нельзя, но списки готовятся

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Пресс-служба МИД России

Решение об эвакуации россиян из Палестины пока не принято, однако списки готовятся, рассказала ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле Алия Зарипова.

По ее словам, в настоящее время эвакуировать россиян из Палестины невозможно, так как ведутся боевые действия.

Зарипова также указала, что российское дипведомство будет действовать так же, как и в мае — июне 2021 года, когда в регионе произошла очередная эскалация.

Представитель ПНА также сообщила, что российские дипломаты продолжают свою работу в Палестине в штатном режиме, пострадавших нет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В Израиле введено чрезвычайное положение.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Палестина возложила ответственность за эскалацию конфликта на Израиль.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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Война в Израиле
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