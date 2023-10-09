Россиянам раскрыли секрет покупки настоящих специй, которые часто подделывают

Специи попадают в число продуктов, которые часто подделывают. Так, ванилин зачастую делают не из стручков растений рода Vanilla, а из похожих по вкусу и аромату бобов тонка, выяснил Tsargrad.tv. Чтобы не нарваться на фальсификат, россиянам советуют приобретать исходный продукт и делать специи в домашних условиях.

Среди других приемов мошенников – добавление в порошок сушеного имбиря муки, крахмала, молотого риса или шелухи горчичных семян, которые становятся основным ингредиентом приправы.

Также недобросовестные продавцы специй иногда разбавляют кайенский перец молотым рисом, шелухой горчичных семян, опилками, кирпичной пылью, солью и куркумой, пишет издание. А для изготовления корицы вместо молотой коры дерева Cinnamomum verum мошенники могут использовать кору родственного дерева Cinnamomum cassia.

По этой причине лучше всего покупать корешки, кору, плоды, зерна, семена для изготовления специй, отмечается в публикации. Сделать натуральные ароматные смеси можно с помощью ручной или электрической домашней мельницы.

Диетологи ранее назвали соль, красный и черный перец, а также смеси приправ опасными для пожилых людей специями.