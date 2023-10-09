Стартовали переговоры с «Газпромом» о поставках газа Узбекистану

Узбекистан начал переговоры с корпорацией «Газпром» о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра энергетики страны Журабека Мирзамахмудова.

«Газпром» сообщал, что полноценный экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируют начать в четвертом квартале 2023 года. Такой контракт Мирзамахмудов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали в июне 2023 года.

До этого лидеры России, Узбекистана и Казахстана официально запустили российский газ в Узбекистан через территорию Казахстана.

Минэнерго Узбекистана отметило, что республика заключила контракт на закупку газа на два года. Объем закупок составит 9 млн куб. м в сутки. Это 2,8 млрд куб. м в год. Также, согласно планам, российский газ будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов «Средняя Азия – Центр» через Казахстан.

Ранее «Газпром» заявил, что продолжает поставлять газ в Европу через Украину в объеме 40,3 млн куб. м в сутки.