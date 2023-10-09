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Россиянам рассказали, какие продукты помогут согреться в холодное время года

ОСН: морская капуста, хурма, мед и картофель помогут организму согреться

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Depositphotos

В холодную погоду согреться можно не только горячими напитками, но и с помощью добавления в рацион определенных продуктов. В их числе – некоторые фрукты и овощи, которые содержат витамины и могут влиять на кровообращение, выяснила Общественная Служба Новостей.

Сохранить тепло организму в холодное время года поможет морская капуста, в которой содержатся витамины группы В и йод. Причем ученые настаивают, что лучше есть свежую морскую капусту, так как в консервированной витаминов значительно меньше.

Нормальную работу сердца, стабильную циркуляцию крови в организме, и, как следствие, сохранение тепла поможет обеспечить хурма. Не только «утепление», но и антистрессовый эффект оказывает гранат.

Также полезны квашеная капуста, в 100 граммах которой содержится суточная нома аскорбиновой кислоты, картофель, который благодаря содержанию калия улучшает кровообращение, а также мед и редька.

Напомним, врачи ранее порекомендовали исключить из рациона некоторые продукты при простуде. В их числе – сладкое, жирное, острое и молочка.

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