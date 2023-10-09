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Врач рассказала об эффективном методе лечения от аллергии

Иммунолог Карась: АСИТ снижает чувствительность человека к аллергену

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Применение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) на сегодняшний день является одним из самых эффективных методов лечения аллергических реакций. Об этом РИАМО рассказала врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, замглавного врача по педиатрии в «СМ-Клиника» для детей Наталья Карась.

«Предсезонная фармакологическая профилактика действует здесь и сейчас, то есть позволяет пережить сезон цветения с меньшими проявлениями аллергических реакций. Но она не способна устранить их полностью и никак не влияет на проявление симптомов в последующих сезонах. В отличие от нее, АСИТ — это именно лечение, направленное на постепенное снижение чувствительности к аллергену. И, конечно, в тех случаях, когда это возможно, стоит выбирать именно ее», — отметила врач.

По ее словам, такой метод позволит «научить» иммунную систему человека не реагировать на причинно-значимый аллерген как на чужеродный агент. Однако на это требуется время, поэтому лечение начинают проводить вне сезона цветения. Наталья Карась добавила, что длительность АСИТ варьируется от 3 до 5 лет, потому что, если завершить терапию раньше, минимальные симптомы могут вернуться.

В МГМУ им. Сеченова до этого рассказали «Газете.Ru», что ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из Венского медицинского университета работают над созданием вакцины против аллергии на собак.

Ранее врач назвала единственный метод в мире, который поможет избавиться от пищевой аллергии.

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