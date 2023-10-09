В аэропорту Внуково сбой в системе приема багажа привел к крупным очередям

Во Внуково люди вынуждены стоять в гигантских очередях из-за остановившихся багажных лент. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Устройства не работают на стойках регистрации несколько часов, поэтому пассажиры вынуждены относить чемоданы и другие вещи к стойкам, где сотрудники аэропорта обычно принимают негабаритный багаж.

В результате аэропорт наполнился большим количеством людей. Этот сбой стал причиной задержки многих рейсов.

На данный момент причины произошедшего неизвестны.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, на данный момент сотрудники принимают все меры для устранения неисправности.

Ранее система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась DDoS-атаке.