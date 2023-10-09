Врач рассказал, о каких болезнях могут сигнализировать перхоть и выпадение волос

Выпадение волос может указывать на то, что у человека есть заболевания эндокринной системы, печени или желчного пузыря, рассказал Tsargrad.tv врач общей практики Сергей Алендеев.

Дополнительно о проблемах с проходимостью желчи может говорить повышенная жирность волос.

«При этом вы должны помнить, что выпадение волос — это нормально. Сигналом будет слишком активный «падеж», — подчеркнул врач.

Кроме того, по его словам, если у человека много перхоти, ему стоит обратить обратить внимание на работу желудочно-кишечного тракта.

«А еще сигнализировать о проблеме может сухость кожи головы и самих волос. Если ваши волосы стали похожи на солому по сухости, то, вероятно, почки работают не очень хорошо», — добавил Алендеев.

Ранняя седина может появиться у человека из-за проблем с щитовидной железой. Однако врач указал, что все перечисленные симптомы могут быть не связаны с заболеваниями, окончательный диагноз может поставить только врач.

Врач-дерматолог и трихолог АО «Медицина» Ольга Саперова до этого рассказала «Газете.Ru», что причиной перхоти считается совокупность трех факторов: нарушение работы сальных желез, отходы жизнедеятельности грибковых микроорганизмов на коже головы и индивидуальная восприимчивость.

Ранее трихолог рассказала, как самостоятельно найти причину выпадения волос.