Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Новокузнецке 17-летний сотрудник тира лишился глаза после визита посетителя

В Новокузнецке подросток лишился глаза во время работы в тире

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

Медики не смогли полностью вернуть зрение подростку, которому попали пулей в глаз во время игры в тире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в парке Гагарина. По данным канала, 17-летний школьник работал в тире, когда к нему пришел мужчина с двумя детьми. Сотрудник начал объяснять детям, как обращаться с оружием, но в этот момент отец семьи выхватил ружье и выстрелил.

В больнице медики не смогли справиться с проблемой и передали юношу коллегам из Кемерово. Там сообщили, что если бы пациента доставили санавиацией, глазницу можно было бы спасти.

По словам матери пострадавшего, в тире мужчина сделал вид, что в сотрудника случайно выстрелил его маленький сын. После произошедшего следователи не просмотрели видео с камеры видеонаблюдения и не опросили свидетелей.

Ранее в Бразилии мужчина временно ослеп после того, как его голову зажало тренажером в спортзале.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий