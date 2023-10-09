В Новокузнецке 17-летний сотрудник тира лишился глаза после визита посетителя

Медики не смогли полностью вернуть зрение подростку, которому попали пулей в глаз во время игры в тире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в парке Гагарина. По данным канала, 17-летний школьник работал в тире, когда к нему пришел мужчина с двумя детьми. Сотрудник начал объяснять детям, как обращаться с оружием, но в этот момент отец семьи выхватил ружье и выстрелил.

В больнице медики не смогли справиться с проблемой и передали юношу коллегам из Кемерово. Там сообщили, что если бы пациента доставили санавиацией, глазницу можно было бы спасти.

По словам матери пострадавшего, в тире мужчина сделал вид, что в сотрудника случайно выстрелил его маленький сын. После произошедшего следователи не просмотрели видео с камеры видеонаблюдения и не опросили свидетелей.

Ранее в Бразилии мужчина временно ослеп после того, как его голову зажало тренажером в спортзале.