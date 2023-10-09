В Донбасс прибыл второй конвой с гуманитарной помощью из Евросоюза

Второй конвой с гуманитарной помощью от стран Евросоюза прибыл в Донбасс из Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ассоциации SOS Donbass Анну Новикову-Берне.

Она сообщила, что в этот раз в сборе гуманитарной помощи участвовали восемь стран.

«Было около 30 пунктов сбора гуманитарной помощи. Половину пришлось оставить, потому что мы не нашли подходящую фуру — не хватило денег на аренду», — поделилась Новикова-Берне.

Она добавила, что конвой встретил проблемы на своем пути. В частности, при пересечении границы между Эстонией и Россией эстонские таможенники отказались оформлять декларацию.

«Пришлось срочно искать брокера, который мог бы подготовить документы. Мы готовы и к другим препонам с европейской стороны», — добавила Новикова-Берне.

До этого в ООН запросили $97 млн на чрезвычайную помощь беженцам в Армении. Помощь рассчитана на предстоящие полгода, она охватывает несколько секторов, например, защиту населения, детей.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.