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Два острова Курильской гряды лишились связи из-за повреждения подводного кабеля

Кунашир и Шикотан остались без связи из-за повреждения подводного кабеля

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Андрей Шапран/РИА «Новости»

Жители островов Кунашир и Шикотан (Сахалинская область) временно остались без связи из-за повреждения подводного волоконно-оптического кабеля, сообщает Telegram-канал правительства региона.

По информации властей, вчера было обнаружено повреждение кабеля между Итурупом и Кунаширом, что привело к ограничению услуг связи на указанных островах. Власти Сахалинской области немедленно приняли все необходимые меры для скорейшего устранения последствий аварии, как говорится в сообщении.

Правительство региона добавило, что проведено экстренное совещание с операторами связи. На встрече были приняты решения о задействовании альтернативных каналов связи для жителей Курильских островов во время восстановления подводной линии. Операторы связи должны в кратчайшие сроки организовать спутниковые каналы для полного восстановления голосовой связи.

В первую очередь будет восстановлен доступ в интернет для социально значимых объектов, таких как больницы, школы и другие учреждения.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.

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