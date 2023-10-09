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Погодные качели ожидают москвичей

Синоптик Тишковец пообещал погодные качели для москвичей на следующей неделе

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Vladimir Baranov/Global Look Press

На следующей неделе москвичей ожидают переменчивые погодные условия. Начало недели будет холодным и снежным, однако в среду погода улучшится. В четверг прогнозируются дожди и потепление, но уже в пятницу температура снова снизится. Только на выходных вернется более приятная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

По словам Тишковца, на предстоящей неделе москвичей ожидают нестабильные погодные условия как в отношении температуры, так и атмосферного давления. Сейчас наступил осенний период с переменчивой погодой, и единственное «окно» с хорошей погодой ожидается в середине недели и на выходных.

В понедельник и воскресенье погодные условия останутся неизменными, так как мы будем находиться в тыловой части циклона, откуда северные ветры будут приносить холодный арктический воздух с температурой ниже нормы на 3-5 градусов. Ожидаются кратковременные осадки в виде дождя со снегом. Ночью температура в Москве опустится до 0...+ 2°С, в Подмосковье будет — +1...+ 4°С, днем + 2...+ 4°С, по области 0...+ 5°С.

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