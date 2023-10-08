В Москве выпал снег

В московском районе Беляево выпал снег. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого МЧС выступило с экстренным предупреждением для жителей Москвы.

«В период с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», — сообщает МЧС.

В этих условиях гражданам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, не оставлять детей без присмотра, пешеходам избегать шатких конструкций и не укрываться под рекламными щитами, а водителям — значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге.

До этого москвичей предупредили о холодной погоде и сильном ветре до конца выходных. При этом Подмосковье ситуация мало отличается от московской: днем дул сильный ветер и шли дожди с мокрым снегом, местами также появилась гололедица.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.