Израильский флаг подняли у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Возле здания Еврокомиссии в бельгийском Брюсселе подняли флаг Израиля. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«Сегодня флаги ЕС и Израиля развеваются», — говорится в публикации.

По словам еврокомиссара, это сделано, чтобы подчеркнуть солидарность Евросоюза с Израилем на фоне мощных атак палестинских радикальных группировок.

«Мы твердо стоим на стороне Израиля и его народа», — подчеркнула она.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко объявил, что в городе на рекламных баннерах на один день появится израильский флаг.