На Украине стартовали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате

Офис генерального прокурора Украины завел уголовное дело и сообщил о начале проверки по факту избиения двух призывников сотрудниками военкомата в украинском городе Тернополь. Об этом сообщает пресс-служба офиса в официальном Telegram-канале.

«По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, предварительный приговор — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Материалом для проверок послужило залитое в интернет видео, на котором работники территориального центра комплектования и соцподдержки бьют двух лежащих мужчин.

«Устанавливаются все обстоятельства и причастны к противоправным действиям», — сказано в сообщении.

В августе пресс-служба Воронежского гарнизонного военного суда сообщала, что мобилизованный подрался со старшим сержантом и напал на разнимавшего их драку младшего.

Ранее бойцы поп-ММА избили двоих призывников.