Эксперт «Дигории» рассказала об успехах России в секторе сельского хозяйства

Двигатели активного развития российского сельского хозяйства – люди и поддержка государства. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кривешко Дарья.

Она уточнила, что сельское хозяйство играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, создании рабочих мест и улучшении экономического положения сельских территорий России.

«Даже в условиях санкций Россия продемонстрировала высокий уровень профессионализма в агропромышленном секторе: в 2022 году РФ доказала, что может полностью покрыть свои потребности в сельскохозяйственной продукции, например, только по рыбе и морепродуктам уровень самообеспечения составил более 150%. При таком уровне организации деятельности очевидны успехи и в экспорте», — сказала она.

Эксперт уточнила, что Россия обладает статусом крупнейшего экспортера пшеницы в мире, и это укрепляет позиции и формирует имидж страны на международной арене.

«В экономическом плане стоит отметить важный статистический показатель: доля сельскохозяйственной продукции составила около 6%, при этом продукты не содержат опасных химических соединений и, следовательно, являются безопасными для употребления. Такого результата в новой политической реальности невозможно было бы достичь без грамотного стратегического планирования и мер поддержки со стороны государства», — добавила политолог.

По словам Кривешко, на данный момент существуют около пяти актуальных направлений поддержки развития сельского хозяйства, на каждое из которых выделяются бюджетные средства. При этом она отметила, что не отстает и гражданское общество – в социальных сетях и мессенджерах можно обнаружить много сообществ на сельскохозяйственную тематику.

«Стимулом для формирования столь высокого статуса в агропромышленном секторе является инновационная составляющая. В России активно развивается наука о сельском хозяйстве, в рамках которой специалисты разрабатывают методы и способы выведения новых сортов, повышения урожайности, поэтому государству важно воспитывать креативные квалифицированные кадры», — отметила эксперт.

Политолог подчеркнула, что Россия определенно не расценивает имеющиеся достижения как вершину айсберга. По ее мнению, у страны впереди еще много высокотехнологичной работы.