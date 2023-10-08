МЧС выступило с экстренным предупреждением для жителей Москвы из-за гололедицы и сильных порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В период с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», — сообщает МЧС.

В этих условиях гражданам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, не оставлять детей без присмотра, пешеходам избегать шатких конструкций и не укрываться под рекламными щитами, а водителям — значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге.

До этого москвичей предупредили о холодной погоде и сильном ветре до конца выходных.

7 октября в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. В целом осадков в Москве в октябре синоптики ожидают значительно больше, чем в сентябре, когда большую часть времени погода была ближе к летней.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.