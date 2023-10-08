Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МЧС выступило с экстренным предупреждением для жителей Москвы

МЧС предупредило москвичей о гололедице и порывах метра до 16 м/с

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

МЧС выступило с экстренным предупреждением для жителей Москвы из-за гололедицы и сильных порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В период с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», — сообщает МЧС.

В этих условиях гражданам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями, не оставлять детей без присмотра, пешеходам избегать шатких конструкций и не укрываться под рекламными щитами, а водителям — значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге.

До этого москвичей предупредили о холодной погоде и сильном ветре до конца выходных.

7 октября в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. В целом осадков в Москве в октябре синоптики ожидают значительно больше, чем в сентябре, когда большую часть времени погода была ближе к летней.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий