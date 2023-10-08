В диппредставительстве РФ при Палестине готовит списки граждан России

Российское представительство при Палестинской национальной администрации (ПНА) составляет списки граждан РФ на случай эвакуации из сектора Газа. Об этом заявила пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова, ее слова передает ТАСС.

Согласно ее информации, с 8 октября в диппредставительство в Рамалле стали поступать запросы граждан Российской Федерации об организации эвакуации из сектора Газа.

«Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки», — рассказала Зарипова.

По словам пресс-секретаря, четких решений об эвакуации россиян сейчас нет из-за продолжающихся боевых столкновений в регионе.

Ранее сообщалось, что число пострадавших и госпитализированных на фоне эскалации в Израиле возросло до 1864. Об этом сообщала газета Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.