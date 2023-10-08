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В Госдуме заявили, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности

Депутат Шеремет исключил наличие срока давности у теракта на Крымском мосту

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

У теракта на Крымском мосту нет срока давности, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«У этого варварского преступления нет и не будет срока давности», — сказал парламентарий.

Шеремет утверждает, что организаторы и исполнители рано или поздно понесут за содеянное ответственность по всей строгости российского закона.

«Их достанут везде, куда бы эти крысы ни сбежали и где бы ни старались скрыться», — высказался он.

Год назад, 8 октября 2022 года в 6:07, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура, что вызвало разрушения автомобильной части моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Москва назвала случившееся терактом, Киев взял ответственность на себя. Мост отремонтировали за 4,5 месяца. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму рассказали, что ждет организаторов теракта на Крымском мосту.

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