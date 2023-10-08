Движение на границе Египта и Израиля приостановлено

Движение через КПП на границе Египта и Израиля приостановлено. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на источники.

«Движение между Египтом и Израилем через КПП «Эль-Ауджа» остановлено», — отметил источник телеканала.

Официальной информации по этому поводу пока не было.

До этого Министерство экономического развития России рекомендовало туристическим операторам страны не продавать туры в Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.