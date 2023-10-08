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Блинкен заявил о возможной гибели граждан США при атаке ХАМАС на Израиль

Блинкен: несколько граждан США могли погибнуть при атаке ХАМАС на Израиль

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Depositphotos

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что несколько граждан Соединенных Штатов могли погибнуть при атаке палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль, передает телеканал CNN.

«Поступают сообщения, что несколько американцев были убиты.

По словам Блинкена, американская сторона работает над тем, чтобы проверить их.

«Есть также сообщения о пропавших без вести американцах, их мы тоже проверяем», — добавил он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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