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Россиянам посоветовали не посещать Израиль из-за ситуации в стране

В Минэкономразвития порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль

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Shutterstock

Минэкономразвития России выпустило обращение, в котором россиянам рекомендуется избегать поездок в Израиль в связи с обострением ситуации на территории страны и столкновений с боевиками ХАМАС. Об этом сообщается на официальном сайте российского министерства.

Ведомство проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности для путешественников в Израиле на фоне последних событий.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданами воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Российским туристам, находящимся в Израиле, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Также российским туристам, уже оказавшимся в Израиле, рекомендуется следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

В воскресенье, 8 октября, стало известно, что Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом. Незадолго до этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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Война в Израиле
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