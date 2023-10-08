В Киеве на рекламных баннерах на один день появится израильский флаг

Киевский мэр Виталий Кличко объявил, что вечером 8 октября на цифровых рекламных баннерах города будет развеваться израильский флаг. Его слова передает украинская газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций разместить флаг Израиля», — говорится в публикации.

Согласно информации градоначальника, старт акции солидарности с израильским народом начнется в 20:00.

По словам Кличко, также израильский флаг появиться на коммунальных электронных информационных табло на больших перекрестках украинской столицы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Бруно Марс отменил концерт в Израиле после обстрелов.