Больше 2 тыс. человек погибли при землетрясении в афганистанской провинции Герат

Число жертв землетрясения в провинции Герат, находящейся на западе Афганистана, достигло 2,4 тысячи человек. Об этом заявили в провинциальном управлении Министерства по борьбе со стихийными бедствиями страны, сообщает РИА Новости.

В публикации ведомства уточняется, что во время природной стихии пострадали жители не менее 20 деревень.

Как поясняется, пострадали 2 440 человек, 2 445 человек погибли во время землетрясения в провинции Герат.

Известно, что из-за природного катаклизма оказались разрушены 1 983 здания.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от Герата.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане. Эпицентр находился в 44 км к юго-востоку от города Каракендж, где проживали 2,8 тыс. человек.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.