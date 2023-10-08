Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Больше 2 тыс. человек погибли при землетрясении в афганистанской провинции Герат

Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 2,4 тыс.

close
100%
Depositphotos

Число жертв землетрясения в провинции Герат, находящейся на западе Афганистана, достигло 2,4 тысячи человек. Об этом заявили в провинциальном управлении Министерства по борьбе со стихийными бедствиями страны, сообщает РИА Новости.

В публикации ведомства уточняется, что во время природной стихии пострадали жители не менее 20 деревень.

Как поясняется, пострадали 2 440 человек, 2 445 человек погибли во время землетрясения в провинции Герат.

Известно, что из-за природного катаклизма оказались разрушены 1 983 здания.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от Герата.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане. Эпицентр находился в 44 км к юго-востоку от города Каракендж, где проживали 2,8 тыс. человек.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий