В Израиле отменили занятия в учебных заведениях по всей стране

Министерство образования Израиля решило отменить все занятия в учебных заведениях по всей стране 9 и 10 октября из-за ситуации в области безопасности. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan, ссылаясь на заявление Минобразования.

Также сообщалось, что кабинет безопасности Израиля принял решение о прекращении поставок еды, электричества и топлива в сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.