Конфликт в одном из московских хостелов закончился поножовщиной

В одном из московских хостелов мужчина пострадал после драки с постояльцем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел в хостеле, расположенном на улице Новоостаповская. Два постояльца гостиницы поссорились, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один из мужчин ударил другого ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, использованных в качестве оружия», он заключен под стражу.

Ранее в центре Москвы мужчина напал с ножом на посетителя кафе.