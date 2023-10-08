Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Конфликт в одном из московских хостелов закончился поножовщиной

Конфликт между двумя постояльцами московского хостела закончился поножовщиной

close
100%
«Прокуратура Москвы»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

В одном из московских хостелов мужчина пострадал после драки с постояльцем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел в хостеле, расположенном на улице Новоостаповская. Два постояльца гостиницы поссорились, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один из мужчин ударил другого ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, использованных в качестве оружия», он заключен под стражу.

Ранее в центре Москвы мужчина напал с ножом на посетителя кафе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий