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Эксперт назвал вероятные последствия конфликта Израиля и ХАМАС для политики

Политолог Тарасов допустил, что конфликт в Израиле повлияет на Ближний Восток

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Mohammed Salem/Reuters

Часть арабских стран может выразить солидарность исламистскому движению ХАМАС и это приведет к затягиванию палестино-израильского конфликта, повлияв на облик всего Ближнего Востока, предупредил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. Об этом сообщает «Лента.ру».

«События развиваются по одному из предполагаемых, но негативных сценариев» — добавил эксперт.

По его словам, боевые действия в дальнейшем между израильскими военными и боевиками ХАМАС могут распространиться и на другие страны региона.

Как заметил политолог, по обострению палестино-израильского конфликта высказывался советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он исключил из числа причин, вызвавших эту войну, готовящееся подписание соглашения между Израилем и Саудовской Аравией об установлении дипломатических отношений», — обратил внимание Тарасов.

До этого ХАМАС призвал население Западного берега противостоять израильской армии.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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Война в Израиле
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