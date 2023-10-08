В Крыму рассказали, что ждет организаторов теракта на Крымском мосту

Глава парламента республики Крым Владимир Константинов заявил, что организаторов теракта на Крымском мосту ждет «торжество правосудия». Об этом сообщает РИА Новости.

«Последнее слово — за судом. Он обязательно состоится. Преступники обязательно понесут заслуженное наказание. Будем по возможности приближать этот момент торжества правосудия», — сказал Константинов.

Он также отметил, что Крым провел работу по учету преступных действий Украины в отношении полуострова.

Ранее крымский политолог Денис Батурин заявил, что Вооруженные силы Украины намерены снова нанести удар по Крымскому мосту, «отметив» таким образом «годовщину» прошлогоднего теракта. Батурин напомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крымский мост является для Украины военной целью. По этой причине, по его мнению, велика вероятность повторного удара по объекту в ту же дату, что в прошлом году.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В России ЧП назвали терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры. Зеленский заявил, что Крымский мост для его страны является «целью, которая должна быть нейтрализована».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что полностью открыть движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября. Он напомнил, что левая часть моста открылась для транспорта с опережением сроков.