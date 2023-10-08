Туристам рассказали о ситуации при полетах из России в Египет

Данных о сбоях в расписании полетов в Египет на фоне происходящего в Израиле еще не поступало, но при необходимости облет Иордании не составит сложностей, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Об этом сообщает РИА Новости.

«По поводу полетов в Египет никакой информации в сбое расписания перелетов в связи с военным действиями на территории Израиля и Палестины нет», — уточнил вице-президент АТОР.

По словам Мурадяна, в настоящий момент в Египет летают самолет авиакомпаний страны. Также российские компании смогут пролетать над воздушным пространством Иордании, добавил он.

«Все они имеют право сделать крюк через Турцию, поэтому облет пространства для самолетов, направляющихся в Египет из России и обратно не представляет проблем», — заключил собеседник агентства.

До этого АТОР уточняли, что в Израиле находятся около 100 организованных туристов из РФ. Согласно сообщению организации, пострадавших россиян после обстрелов Израиля на тот момент не было.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.