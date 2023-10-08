Жителям северной части Израиля рекомендуют эвакуироваться

Жителям северной части Израиля рекомендовали эвакуироваться из своих домов их-за конфликта с Палестиной. Об этом сообщает телеканал i24 News.

«Израильским жителям в северных приграничных общинах рекомендуется эвакуироваться из этого района на фоне опасений эскалации конфликта с (движением. — «Газета.Ru») «Хезболла», — говорится в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.